Болтон: Встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Париже в ноябре будет, вероятно, непродолжительной.

Об этом сообщил американский журналист, колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Болтон заявил, что встреча Трампа-Путина в Париже, "скорее всего, будет непродолжительной". Не саммит, а просто поговорить, я думаю", - заявил он в Twitter.

Bolton says the Trump-Putin meeting in Paris “is likely to be brief.” So not a summit, just a chat I guess. — Josh Rogin (@joshrogin) 31 октября 2018 г.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве также подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.