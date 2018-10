Болтон: Встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Париже в ноябре будет, вероятно, непродолжительной.

Об этом сообщил американский журналист, колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Болтон заявил, что встреча Трампа-Путина в Париже, "скорее всего, будет непродолжительной". Не саммит, а просто поговорить, я думаю", - заявил он в Twitter.

Bolton says the Trump-Putin meeting in Paris “is likely to be brief.” So not a summit, just a chat I guess.