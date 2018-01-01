Болтон: Встреча Трампа и Путина состоится только после возвращения Украине моряков и кораблей Сегодня, 18:37 198 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20

Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе.

"Я не вижу в обозримом будущем предпосылок к такой встрече, она невозможна до тех пор, пока (украинские - Ред.) корабли и экипажи не будут освобождены", - цитирует Болтона Reuters.

Ранее президент Трамп отменил встречу с Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе. Встречу планировалось провести на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине.

В Кремле же заявили, что после отмены встречи у президента РФ будет "пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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