Болтон: Вмешательство России в президентские выборы оказалось неэффективным

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил российским властям о неэффективности вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Как пишет Bloomberg, об этом Болтон заявил в интервью российским СМИ.

"Я сказал российским коллегам, что их вмешательство не имело какого-то особого влияния на результаты выборов... но сам факт вмешательства посеял огромное недоверие к РФ и это является одним из самых больших препятствий для достижения согласия в важных вопросах, интересы в которых могут совпадать", - подчеркнул Болтон.

Визит Болтона в РФ проходит на фоне решения президента Дональда Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом он не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

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После выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.