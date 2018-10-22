Болтон уверяет, что США не рассматривали вопрос о ядерном ударе по КНДР

Джон Болтон заявил, что США никогда не рассматривали возможность ядерного удара по Северной Корее

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность ядерного удара по КНДР.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США - ну, точно нет. Это не вопрос и никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю", - сказал советник Трампа.

По словам Болтона, Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.

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Болтон подчеркнул, что главным направлением американской внешней политики в этом вопросе являются слова Дональда Трампа о том, что переговоры с Пхеньяном будут продолжены.

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