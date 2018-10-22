Болтон уверяет, что США не рассматривали вопрос о ядерном ударе по КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность ядерного удара по КНДР.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США - ну, точно нет. Это не вопрос и никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю", - сказал советник Трампа.
По словам Болтона, Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.
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Болтон подчеркнул, что главным направлением американской внешней политики в этом вопросе являются слова Дональда Трампа о том, что переговоры с Пхеньяном будут продолжены.
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