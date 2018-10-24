Болтон: Российские ракеты угрожают Европе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД) не разрушит глобальную стабильность.
По его словам, угрозой является "наличие российских баллистических ракет на европейской территории", сообщает DW.
В ходе визита в Россию советник президента США детально обсудил связанные с контролем над вооружением вопросы и решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ракетного договора.
Вашингтон пока не сделал официального заявления о выходе, подчеркнул Болтон.
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Визит Болтона в РФ прошел на фоне решения президента Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
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