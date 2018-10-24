24 октября 2018, среда

Болтон: Российские ракеты угрожают Европе

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По словам Болтона, наличие российских ракет на европейской территории является угрозой

По словам Болтона, наличие российских ракет на европейской территории является угрозой

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД) не разрушит глобальную стабильность.

По его словам, угрозой является "наличие российских баллистических ракет на европейской территории", сообщает DW.

В ходе визита в Россию советник президента США детально обсудил связанные с контролем над вооружением вопросы и решение Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ракетного договора.

Вашингтон пока не сделал официального заявления о выходе, подчеркнул Болтон.

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Визит Болтона в РФ прошел на фоне решения президента Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

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