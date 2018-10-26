26 октября 2018, пятница

Болтон: России было бы полезно уйти из Крыма и Донбасса

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Джон Болтон

Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил,  что России было бы полезно прекратить оккупацию Крыма, Донбасса и перестать вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

Об этом Болтон заявил в интервью Reuters в Тбилиси.

"Будет полезно, если они (россияне) перестанут вмешиваться в наши выборы ... выйдут из Крыма и Донбасса в Украине...прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушений на российских эмигрантов на Западе, и будут менее навязчивыми на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.

Советник добавил, что в прошлом такое поведение РФ побудило Вашингтон ввести антироссийские санкции.

Ранее Болтон посетил Москву, где провел переговоры с высшим руководством РФ. Визит советника в РФ состоялся на фоне решения президента Дональда Трампа расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

В Москве Болтон передал президенту РФ Владимиру Путину приглашение от президента Трампа посетить Вашингтон в следующем году.

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