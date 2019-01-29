Болтон пригрозил последствиями тем, кто попытается нанести вред Гуайдо Сегодня, 22:43 151 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хуан Гуайдо ЕРА

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что тех, кто попытается нанести вред провозгласившему себя президентом Хуану Гуайдо, ждут серьезные последствия.

Об этом он написал в Twitter.

Помощник главы Белого дома осудил угрозы со стороны бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо.

"Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - написал он.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 января 2019 г.

Ранее, в СМИ появилась информация, что генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб требует запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом, выезжать из страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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