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Болтон предостерег Россию от поддержки Мадуро

Сегодня, 05:25
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Болтон предостерег Россию от поддержки Мадуро - фото

REUTERS/Joshua Roberts

Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и другие страны должны обратить внимание на новые санкции США против Венесуэлы и не поддерживать президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для всех иностранных действующих лиц, в том числе для России, о недопустимости военной поддержки правительства Мадуро", - заявил Болтон.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против центрального банка Венесуэлы и его руководителя Илианы Теран.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя"исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году. 

Теги:   Россия Николас Мадуро Венесуэла Джон Болтон

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