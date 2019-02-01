Болтон посоветовал Мадуро покинуть Венесуэлу как можно скорее Сегодня, 08:08 436 Цей матеріал також доступний українською EPA Мадуро должен воспользоваться предложением об амнистии и покинуть Венесуэлу, заявил Болтон EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует принять предложение об амнистии, которое сделал ему лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.



У себя в Twitter Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее покинуть Венесуэлу.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. 31 января 2019 г.

"Я желаю Николасу Мадуро и его высокопоставленным советникам долгой и спокойной пенсии, где-нибудь на прекрасном пляже подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуайдо и уехать. Чем скорее, тем лучше", - отметил он.

25 января Хуан Гуайдо заявил, что Мадуро в случае перехода власти может рассчитывать на амнистию.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны, а также Европарламент.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.