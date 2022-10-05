Рассказал, каким может быть ответ США. У Путина все больше проблем, это делает использование ядерного оружия более вероятным — Болтон 5 октября, 11:00 Джон Болтон (Фото:www.flickr.com/Gage Skidmore)

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что нарастающие проблемы российского диктатора Владимира Путина делают использование страной-агрессором Россией тактического ядерного оружия более вероятным.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, у Путина «больше проблем, чем когда-либо после вторжения».

Комментируя попытки РФ аннексировать украинские территории, Болтон заявил, что Путин «думал, что это поднимет моральный дух России».

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«Но факт в том, что, по крайней мере, согласно путинскому взгляду на мир, боевые действия сейчас ведутся на „российской земле“, и у российской армии дела обстоят не очень хорошо», — подчеркнул он.

По словам Болтона, это увеличивает трудности Путина в обычной российской политике и делает более вероятным возможность применения тактического ядерного оружия.

«Поскольку затронута сама „российская земля“, я думаю, Путин мог бы увидеть в этом угрозу режиму, что было бы обстоятельством, при котором применение ядерного оружия было бы более вероятным», — сказал он.

Отвечая на вопрос, каким может быть ответ США, в случае если агрессор таки применит ядерное оружие, Болтон сказал:

«Я не думаю, что это должно быть ядерным (ответом — ред), в зависимости от того, что на самом деле делают русские. Но я думаю, что мы должны сказать, что Владимир Путин подписал бы предсмертную записку, если бы он санкционировал даже тактическое ядерное оружие», — сказал он.

Болтон добавил, что очень важно, чтобы мы сдержали применение ядерного оружия.

«В противном случае урок, который усвоили бы в Китае, Иране, Северной Корее, был бы совершенно неверным уроком», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

Бывший директор ЦРУ, четырехзвездный генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине и потопят Черноморский флот РФ, если диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие.

