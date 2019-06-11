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Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа

Сегодня, 23:26
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Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа - фото

Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Джон Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.

Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.

«Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — сказал он.

Теги:   Джон Болтон Россия США

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