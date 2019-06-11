Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа Сегодня, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Ian Langsdon/Pool via REUTERS Джон Болтон Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.



Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.

«Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — сказал он.