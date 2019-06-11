Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа
Сегодня, 23:26
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США есть основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фейки касаются различий во мнениях между главой Белого дома и его ближайшим окружением.
Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов.
«Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — сказал он.