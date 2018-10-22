22 октября 2018, понедельник

Болтон о пересмотре ракетного договора: США и Россия не смогут решить это самостоятельно

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Джон Болтон: Ракетный договор должен отражать реалии нового мира

Джон Болтон: Ракетный договор должен отражать реалии нового мира

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заключенного СССР и США в 1987 году, требует переговоров всех заинтересованных стран.

Об этом он заявил в интервью радио Эхо Москвы.

"США считают, что в целом только две страны [США и Россия] не смогут решить эту проблему полностью, и проект Обамы заключался в том, что российские нарушения договора - это только одна из частей того процесса, который требует пересмотра", - сказал он.

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По словам советника Дональда Трампа, Северная Корея и Китай, помимо РФ, также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

"И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором", - подчеркнул Болтон.

Представитель администрации США добавил, что в этом вопросе Вашингтон намерен провести переговоры с европейскими и азиатскими партнерами, а также будет продолжать дальнейшие консультации с Россией.

Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

В ответ в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире.

Журнал Новое Время №38

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