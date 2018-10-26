26 октября 2018, пятница

Болтон не исключил введение новых санкций в отношении России

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Владимир Путин и Джон Болтон

Владимир Путин и Джон Болтон

Советник президента США Джон Болтон не исключил введение новых санкций в отношении России.

По словам Болтона, США будут действовать так, как считают нужным, в ответ на вмешательство РФ в американские выборы и аннексию территорий Украины. 

"Было бы неточно сказать, что мы больше не будем вводить санкции в отношении России. Мы будем делать то, что считаем необходимым", - сказал Болтон в интервью Reuters во время визита в Грузию.

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Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели  секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй пакет санкций пока не введен в действие. 

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