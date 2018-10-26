Болтон назвал ракетный договор России и США "реликтом холодной войны"

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный в 1986 году президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, морально устарел.

Об этом он заявил в ходе своего визита в Тбилиси в пятницу, 26 октября, передает агентство Reuters.

По словам Болтона, ДРСМД на сегодняшний день является "реликтом времен холодной войны".

В связи с этим США намерены провести стратегические переговоры с РФ и Китаем.

Ранее главы Белого дома Дональда Трампа заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

При этом он не исключил, что может быть подписано новое соглашение.

После этого в Москву с официальным визитом отправился советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, который встретился там с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.