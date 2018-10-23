23 октября 2018, вторник

Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ поговорили о разоружении

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Джон Болтон

Джон Болтон

В рамках рабочего визита в Москву советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Как передает DW, переговоры продолжались около пяти часов.

Политики обсудили договоры и конвенции о вооружениях, в частности, перспективы продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года еще на пять лет.

Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД),Россия в этом разговоре "подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий".

Болтон и Патрушев также говорили о ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

Позднее Болтон провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прессу на нее не пригласили.

С президентом РФ Владимиром Путиным Болтон встретится 23 октября.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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