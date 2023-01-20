Большое наступление Украины. О чем договариваются Киев и Лондон — дипломат рассказал первые подробности 20 января, 15:44 Украинский военный устанавливает государственный флаг Украины на списанном истребителе, переоборудованном под памятник в Бахмуте, 19 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Посол Украины в Великобритании рассказал в интервью Radio NV, что Киев и Лондон обсуждают большое наступление Украины, а не России.

Об этом Пристайко сказал Radio NV, отвечая на вопрос о том, что говорят в Великобритании о повторном большом российском наступлении.

«Мы, как ни странно, говорим с нашими партнерами здесь, в Британии, о большом наступлении Украины. И оружие, о котором мы говорим, которое предоставляется — это все-таки планируемое на атаку оружие на переход в активную фазу», — рассказал дипломат.

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Он отметил, что тоже заметил, что в украинской блогосфере и в украинском сегменте интернета «все больше говорится, как мы будем противостоять нападению, и это будет их последнее нападение, и мы тогда сможем [победить]».

«Британский разговор все-таки, что вы выдержали, вы отодвинули столько, сколько могли. Я часто привожу здесь забавную фразу, услышанную местными военными, что «маленькая красная армия не может победить большую красную армию». То есть нам нужно стать лучшей красной армией, нам нужно иметь лучше натренированных солдат, лучшие разведывательные данные и лучшее оборудование. Вот если эти три составляющие сложатся, у нас будет что-то лучше, чем красная армия, тогда мы можем нападать», — пояснил Пристайко.

Дипломат добавил, что сейчас обсуждается, как синхронизировать поставки оружия Украине от разных стран-партнеров.

«Я уверен, что 20 числа будет разговор в Рамштайне как раз об этом, чтобы все, что мы хотим получить — это не была очередная убедительная победа украинской дипломатии, военной или гражданской, чтобы это была спланированная акция, что ребята, условно, в апреле мы переходим в атаку, и нам для этого нужно», – отметил он.

17 января издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщало, что главы Минобороны Великобритании, Польши и стран Балтии проведут встречу в четверг, 19 января, чтобы убедить Германию передать Украине немецкие танки Leopard 2.

20 января канал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин так и не смогли договориться о поставках ВСУ немецких танков Leopard 2.