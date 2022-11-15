Крупнейшая депутатская группа Европарламента призвала признать РФ государством-террористом

15 ноября, 02:43
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Флаг Евросоюза (Фото:Yves Herman / Reuters)

Флаг Евросоюза (Фото:Yves Herman / Reuters)

Депутатская группа Европейской народной партии в Европарламенте призвала признать Россию страной-террористом. В группу ЕНП входят 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.

Об этом заявила вице-глава группы по иностранным делам Раса Юкнявичене.

Группа осудила присутствие России на переговорах лидеров G20, заявив, что с "террористами не нужно вести переговоры".

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"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании на следующей неделе, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", - заявила Юкнявичене.

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В заявлении также отмечают, что группа ЕНП «осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году».

«Владимир Путин и тех, кто помогает ему в этом, включая Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, юридически квалифицирующих как военное преступление», — говорится в заявлении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Терроризм Европарламент Борьба с терроризмом Война в Украине Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

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