В армии РФ есть хорошие военные, но большинство из них уже мертвы — глава Минобороны Британии 25 ноября, 15:42 Большинство хороших военных в армии РФ уже мертвы, заявил Бен Уоллес (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в армии РФ есть хорошие военнослужащие, однако большинство из них уже мертвы.



В интервью The Daily Beast британский министр рассказал, что в курсе плохой ситуации со снаряжением мобилизованных россиян, добавив, что этим нужно воспользоваться.

«Недавно была развернута российская часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, идущего в поля… Масштабы у россиян есть, но они — не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорош, — мертвы», — отметил он.

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Уоллес добавил, что Россия «пихает в мясорубку» своих военных, используя огромное количество артиллерии.

«Только нация, которая не заботится о собственном народе, может отправить 100 тысяч своих людей на смерть, ранения или дезертирство», — подчеркнул он.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 86150 своих военных.

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