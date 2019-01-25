Большинство греков выступают против соглашения о переименовании Македонии Вчера, 11:14 417 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Большинство греков выступают против соглашения о переименовании Македонии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В общей сложности 62 процента из 1325 опрошенных респондентов заявили, что считают сделку, заключенную между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией, "вероятно плохой" или "определенно плохой".

25 января в парламенте Греции состоится голосование по ратификации соглашения с Македонией об изменении ее названия.

Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство Алексиса Ципраса имеет поддержку минимум 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиция.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.

Напомним, в июне Скопье и Афины подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.