Большинство греков выступают против соглашения о переименовании Македонии
Большинство греков выступают против соглашения о переименовании Македонии.
Об этом сообщает Ekathimerini.
В общей сложности 62 процента из 1325 опрошенных респондентов заявили, что считают сделку, заключенную между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией, "вероятно плохой" или "определенно плохой".
25 января в парламенте Греции состоится голосование по ратификации соглашения с Македонией об изменении ее названия.
Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство Алексиса Ципраса имеет поддержку минимум 151 депутата в 300-местном парламенте.
Против документа выступает оппозиция.
30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.
20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.
11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.
Напомним, в июне Скопье и Афины подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.