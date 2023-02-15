«Союзники заинтересованы в победе». Я чувствую очень сильную двухпартийную поддержку Украины в США — Маркарова 15 февраля, 17:45 Дешевле помочь Украине выиграть эту битву, пока она еще в Украине — Оксана Маркарова (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Сильная двухпартийная поддержка, которую Украина получила в Конгрессе США, крайне необходима для победы в войне против России. Продолжение тесной работы с Конгрессом является приоритетом украинских дипломатов в Соединенных Штатах.

Об этом в своем выступлении на Kyiv Jewish Forum в Вашингтоне сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Я чувствую очень сильную двухпартийную поддержку и поддержку многих людей. Мы тоже видим это в опросах. Недавние социологические опросы США показывают, что большинство американцев продолжают поддерживать Украину и продолжают поддерживать наши усилия, направленные на защиту нас, на защиту Европы», - заявила посол Украины.

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Она отметила, что союзники заинтересованы в победе Украины, ведь многие страны НАТО тоже могут оказаться под угрозой агрессивного российского режима.

«Эффективнее, действеннее и, я бы даже сказала, дешевле помочь Украине выиграть эту битву, пока она еще в Украине. Потому что Путин очень ясно дал понять, что речь идет о восстановлении империи. Для него это означает нападение на многие другие страны», - сказала Маркарова.

Она также подчеркнула, что помощь от США используется Украиной эффективно и прозрачно. Об этом, в том числе, свидетельствуют официальные заявления от Соединенных Штатов о том, что нет никаких признаков нецелевого использования средств.

«Мы очень, очень ответственно относимся к получаемой помощи», - заявила посол Украины в США.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Ежегодно площадка собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые KJF прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

В этом году KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.