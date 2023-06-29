Большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине — опрос 29 июня, 06:56 76% американцев считают, что оказание помощи Украине демонстрирует, что США имеют «волю и способность» защищать свои интересы и своих союзников (Фото:unsplash.com/@dyanawingso)

Подавляющее большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине для защиты от российской агрессии. Большинство считает, что такая помощь отвечает интересам США.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.



Результаты опроса от 26−27 июня зафиксировали резкий рост поддержки передачи оружия Украине: 65% по сравнению с 46% в мае.

Видео дня

При этом за поставки американского оружия выступают 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых.

Опрос также показал, что 76% американцев считают, что оказание помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что Соединенные Штаты имеют «волю и способность» защищать свои интересы и своих союзников.

Отмечается, что такие результаты будут способствовать политике президента США Джо Байдена по оказанию помощи Украине в освобождении оккупированных территорий, а также усиливать позиции руководства Республиканской партии в Конгрессе, которое поддерживает Украину.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos проводился по всей стране, в нем приняли участие 1004 респондента, в том числе 400 демократов и 383 республиканцев. Погрешность достигает около 4%.

Согласно другим социологическим данным, значительное большинство американцев — около 70 процентов — больше склонно поддержать на президентских выборах 2024 года того кандидата, который продолжит оказывать военную помощь Украине.