28 июня 2018, четверг

Больше половины россиян поддержали обмен политзаключенными с Украиной, две трети не знают о голодовке Сенцова - соцопрос

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О голодовке Олега Сенцова впервые слышат 63% респондентов

О голодовке Олега Сенцова впервые слышат 63% респондентов

Российская негосударственная исследовательская организация Левада-центр провела опрос об отношении россиян к голодовке осужденного в России Олега Сенцова, а также к идее обмена политзаключенными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные соцопроса Левада-центра.

Большинство россиян (58%) поддерживают обмен заключенными между Россией и Украиной.
21% опрошенных сказали о полной поддержке и 37% скорее поддержали такую инициативу. Скорее не поддерживают идею обмена 15%, и 10% абсолютно не поддерживают. Еще 18% затруднились ответить.

В то же время почти две трети респондентов не знают о голодовке украинского режиссера. Впервые слышат о голодовке 63%. Хорошо знают о ней 6% и что-то слышали 31%.

Опрос был проведен 22–26 июня по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах. Исследование прошло на дому у респондентов методом личного интервью.

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