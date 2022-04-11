«Не время для отговорок». Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия — глава МИД Германии 11 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости увеличить военную поддержку Украины, особенно тяжелым вооружением.



Война России против Украины — главные события 11 апреля

«Мы заботимся об этом вместе с нашими европейскими партнерами. Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас не время для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма», — сказала она перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

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Также немецкий министр заявила о многочисленных доказательствах военных преступлений российских оккупантов, совершенных в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе поблагодарил партнеров за предоставление оружия, но подчеркнул, что они затягивают с поставкой новых видов вооружения.

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Министр обороны Алексей Резников также призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не оружие советского образца.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

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