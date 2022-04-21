Премьер Дании пообещала дать Украине больше оружия
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна поставит больше оружия Украине.
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Об этом сообщает TV2.
«Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня — что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего», — сказала она в ходе визита в Бородянку.
Премьер не уточнила, о каком вооружении может идти речь.
По словам Фредериксен, в дополнение к планам по поставке большего количества оружия также изучается вопрос о том, как Дания может помочь в восстановлении Украины.
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