Премьер Дании пообещала дать Украине больше оружия 21 апреля, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна поставит больше оружия Украине.



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Об этом сообщает TV2.

«Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня — что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего», — сказала она в ходе визита в Бородянку.

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Премьер не уточнила, о каком вооружении может идти речь.

По словам Фредериксен, в дополнение к планам по поставке большего количества оружия также изучается вопрос о том, как Дания может помочь в восстановлении Украины.



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