НАБУ и САП, восстановление декларирования. Большая семерка назвала приоритеты Украины для успешного будущего 10 июня, 04:45 Большая семерка очертила свое видение реформ в Украине (Фото:Ministry of Foreign Affairs of Japan/HANDOUT via REUTERS)

Послы стран Большой семерки назвали ключевые реформы, которые должна провести в ближайшие месяцы Украина для успешного будущего.

Большая семерка считает важным возобновление декларирования, усиление Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также обеспечение конституционного правосудия.

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«Усилия по борьбе с коррупцией и институциональной реформой имеют решающее значение для будущего Украины. Послы G7 остаются преданными дальнейшей поддержке их внедрения», — заявили послы G7.

По НАБУ и САП Большая семерка предлагает принять новые законодательные акты, направленные на совершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП и усилить способность регулировать ее организационную деятельность. Послы G7 также предлагают усилить независимость Нацбанка Украины.

Большая семерка предлагает принять и ввести законодательство о прозрачном отборе судей Конституционного суда на меритократической основе.

щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи.



Протягом наступних 3 місяців ми рекомендуємо докласти першочергових зусиль задля:… (2/3) — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 9, 2023