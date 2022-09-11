Большая двадцатка. Проблем для участия Путина в саммите нет — Лавров 11 сентября, 17:12 Глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия российского диктатора Владимира Путина в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре в Индонезии.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Не вижу проблем в том, чтобы он (Путин — ред.) принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20», — заявил Лавров.

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По словам министра, российская сторона никогда не избегает контактов и готова к диалогу.

18 августа президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ожидает, что Путин примет участие в саммите Большой двадцатки, который состоится на Бали в ноябре этого года.

Видодо пригласил Путина на саммит, несмотря на возражения некоторых стран Запада, в том числе США, на фоне того, как Россия начала свою захватническую войну против Украины.

После того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина, США и некоторые другие члены Большой семерки призвали Индонезию пригласить на саммит G20 и Украину.

27 апреля Видодо во время телефонного разговора пригласил Зеленского принять участие в саммите G20, а 29 апреля связался с Путиным, который во время разговора подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии утверждает, что принимающая сторона в этом году «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

Через месяц, 27 мая, Зеленский также принял приглашение на саммит G20 и выразил надежду на то, что там будут присутствовать только друзья Украины.

В Украине еще не определились с форматом участия Зеленского в саммите. Он может присоединиться и дистанционно, как это делал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки в июле, где участники бойкотировали представителя страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Зеленский заявлял, что его участие в саммите будет зависеть от ситуации на фронте и состава участников.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что президент Зеленский может поехать на саммит G20 в Индонезию лично, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

В Белом доме также считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там присутствует Путин.

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