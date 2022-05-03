Большая часть американских гаубиц уже прибыла в Украину — Пентагон

3 мая, 11:00
Большая часть американских гаубиц уже в Украине (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Большая часть американских гаубиц уже в Украине (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

В Украину прибыла большая часть американских гаубиц, которые планировали доставить.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Что касается гаубиц, идущих в Украину, то это продвигается, и продвигается довольно хорошо. На самом деле, большинство из 90 (гаубиц — ред.) фактически уже находятся в Украине», — отметил он.

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21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов к ним.

Предыдущий пакет военной помощи в том числе включал еще 18 гаубиц.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Пентагон Украина Гаубицы Война России против Украины

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