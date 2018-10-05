Болгарская церковь отклонила идею РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии

Синод Болгарской православной церкви отклонил предложение РПЦ провести Всеправославный собор для обсуждения украинской автокефалии.

В четверг, 4 октября, Синод рассмотрел письмо главы РПЦ Кирилла, в котором он призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для УПЦ на всеправославном уровне.

Синод Болгарской церкви передал рассмотрение письма специально созданной спецкомиссии по вопросу автокефалии УПЦ.

В связи с упомянутым письмом Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Синод БПЦ-ПЦ считает, что следует созвать Всеправославный собор, который должен решить эту проблему".

За созыв Всеправославного собора проголосовали три участника Синода.

Против созыва голосовали восемь членов Синода, среди них патриарх Неофит.

Два участника голосования высказали особое мнение по этому вопросу. Таким образом "Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения".

2 октября глава РПЦ Кирилл направил письма главам всех православных церквей с предложением созвать Всеправославный собор для обсуждения "одностороннего решения Константинополя" дать автокефалию Украинской церкви. По мнению Кирилла, "односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжелым последствиям для единства мирового православия".

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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