Болгария отзывает посла в России для консультаций

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны в России для консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Болгарии.

"Премьер Бойко Борисов провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Обсуждалось дело Скриля, а также реакция России, ЕС и международного сообщества. Премьер распорядился отозвать посла в Софию для консультаций с правительством", - говорится в сообщении.

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26 марта в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 22 страны объявили о высылке российских дипломатов - 17 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия та Украина.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.