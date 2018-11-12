Болгария не хочет подписывать миграционный пакт ООН из-за угрозы национальным интересам

Лидер парламентской фракции ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что Совет правящей в Болгарии коалиции во главе с партией ГЕРБ принял решение о неприсоединении к Глобальному пакту ООН по миграции.
Об этом сообщает Укринформ.
"Этот документ угрожает нашим национальным интересам. Решение о его неподписании будет только на пользу Болгарии", - сказал Цветанов.
Такое же мнение высказал и депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки.
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