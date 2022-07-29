Болгария закрывает консульство в Екатеринбурге
Болгария решила закрыть консульство в Екатеринбурге (Фото:pixabay.com/sapviktor)
В Болгарии Совет министров решил временно закрыть консульство страны в российском Екатеринбурге.
Об этом сообщает Bulgarian News Agency.
В решении говорится, что, учитывая ограничение нормального и разумного количества российского дипломатического присутствия в Болгарии и понимание того, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимности, Болгария временно закрывает свое консульство в Екатеринбурге.
В ведомстве заявили, что Болгария ожидает взаимных действий российской стороной по поводу ее генконсульства в Русе.
Ранее замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».
Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.
Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».
В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.
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