Объявление Христо Грозева в розыск: Болгария вызвала посла РФ 29 декабря, 16:56 Христо Грозев (Фото:Lennart Meri Conference/www.flickr.com)

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла страны-агрессора России в Софии Элеонору Митрофанову в связи с объявлением руководителя Bellingcat Христо Грозева в розыск РФ.

Об этом сообщает Nova.

Сама Митрофанова после визита в МИД заявила, что объявление в розыск в РФ «не значит, что он будет разыскиваем во всем мире» и он «будет жить там, где живет».

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что были приняты меры для обеспечения безопасности Грозева, «в том числе посредством сотрудничества с партнерскими службами».

Власти РФ объявили в розыск журналиста и руководителя Bellingcat Христа Грозева, участвовавшего в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.

Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, Грозева, являющегося гражданином Болгарии, обвиняют в якобы распространении «фейков» для «дискредитации» армии РФ.