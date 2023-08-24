Болгария выделила Украине €150 тысяч

24 августа, 02:49
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Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Болгария передаст Украине более 290 тысяч болгарских лев (около 150 тысяч евро). Деньги будут выделены из бюджета развития и гуманитарной помощи болгарского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает Telemedia.

Отмечается, что такое решение приняло болгарское правительство — оно является «подтверждением последовательной позиции Болгарии в поддержку усилий ЕС и международного сообщества».

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Эти средства будут распределены равными частями между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Детским фондом ООН и Международным комитетом Красного креста.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Болгария Гуманитарная помощь Война в Украине Война России против Украины Украина-Болгария

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