Болгария согласовала новый пакет военной помощи Украине 26 июня, 20:52 Правительство Болгарии (Фото:gov.bg)

Болгарское правительство одобрило два решения о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Пакет военной и военно-технической помощи был одобрен еще 23 июня.

Об этом говорится на сайте правительства Болгарии.

«Утвержденный перечень вооружений соразмерен по объему с помощью первого пакета, предоставленного временным правительством решением от 22 декабря 2022 года», — указывают в болгарском правительстве.

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Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил в интервью Свободная Европа заявил, что в пакете помощи будут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии, их не нужно закупать.

Предыдущий парламент в декабре 2022 принял первое решение о предоставлении военной помощи Украине. Временное правительство передало эту помощь, однако президент Румен Радев выступил против отправки оружия и боеприпасов в Киев и посоветовал новому правительству не допускать этого в будущем, однако новый кабинет министров придерживается другой позиции.