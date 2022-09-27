В кратчайшие сроки. Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть РФ — МИД
Власти Болгарии рекомендовали гражданам покинуть РФ (Фото:sapviktor/pixabay.com)
Болгария рекомендует своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».
Об этом сообщает Оffnews.
В МИД Болгарии также власти призвали воздержаться от поездок в РФ.
Дипломаты советуют болгарским гражданам, остающимся на территории страны-агрессора, проявлять повышенную бдительность, избегать мест с большим скоплением людей, в то же время, учитывать обстоятельства и развитие ситуации.
Ранее Болгария повысила стоимость виз для российских туристов с 35 до 80 евро после решения, принятого на уровне ЕС.