Болгария присоединилась к декларации G7 о «гарантиях безопасности» Украине

16 августа, 23:58
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Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгарское правительство приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран G7 по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине на заседании 16 августа.

Правительство подчеркнуло, что Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, «которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов».

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В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины".

Министерство иностранных дел Болгарии получило поручение проинформировать о принятом решении.

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Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по «гарантиям безопасности» для Украины.

Кроме Болгарии, к декларации уже присоединились 15 государств. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о «гарантиях безопасности» с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Болгария G7 Война России против Украины гарантии безопасности

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