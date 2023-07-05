Министр обороны Болгарии подтвердил, что Зеленский завтра посетит Софию 5 июля, 16:38 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит болгарскую столицу Софию в четверг, 6 июля. Министр добавил, что «сожалеет» об утечки информации о визите в СМИ.

Об этом сообщает Politico.

Накануне болгарские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах писали, что Зеленский может посетить Софию по приглашению болгарского правительства в четверг, 6 июля.

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Тагарев подтвердил эту информацию и извинился за утечку.

«К такому визиту готовились некоторое время, он не публичный. Сожалею, что информация просочилась в открытый доступ», — сказал министр.

16 июня Тагарев говорил, что Болгария хочет присоединиться к инициативе Европейского Союза о предоставлении Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

После этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что считает возможное присоединение страны к проекту Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона боеприпасов «ошибкой».

26 июля болгарское правительство одобрило два решения о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Помощь включает оружие и боеприпасы со складов армии Болгарии.