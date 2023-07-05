Болгария поддержала вступление Украины в НАТО 5 июля, 06:32 Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект двухпартийной декларации в поддержку вступления Украины в НАТО.



В парламенте отмечают, что ожидают вступления Украины после завершения войны.

«Это знак для Украины, что однажды, когда, как мы надеемся, скоро вернется мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в ее стремлении вступить в НАТО и совместно гарантировать нашу безопасность», — заявил сопредседатель Демократической Болгарии Христо Иванов.

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В декларации призывают российских оккупантов выйти с территории Украины. Парламент Болгарии также поддержал мирную формулу президента Украины Владимира Зеленского.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.