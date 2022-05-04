В том числе военно-технической. Парламент Болгарии поддержал предоставление помощи Украине

4 мая, 17:46
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Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине (Фото:Народно събрание на Република България/Facebook)

Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине (Фото:Народно събрание на Република България/Facebook)

Депутаты Народного собрания Болгарии проголосовали за помощь Украине, в том числе военно-техническую.

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Об этом сообщает BGNES.

За проголосовали 200 депутатов, против — 16, воздержался один.

Среди одобренных мер:

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  • постоянная поддержка членства Украины в ЕС;
  • помощь украинским беженцам вплоть до момента, когда они смогут вернуться на родину;
  • организация экспорта украинского зерна в Варну;
  • укрепление энергетического сотрудничества;
  • ремонт украинской военной техники на военных предприятиях Болгарии;
  • продолжение поставок на Украину гуманитарной помощи, в частности медикаментов, одежды и продуктов питания.
Видео дня

«Ответственные решения требуют мужества. Будущее наших детей обязывает нас проявить это мужество, быть решительными и сплоченными. Только решительными действиями мы сможем начать процесс примирения», — сказал Мустафа Карадайи из партии MRF.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Помощь Болгария Война России против Украины

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