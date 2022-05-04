В том числе военно-технической. Парламент Болгарии поддержал предоставление помощи Украине 4 мая, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине (Фото:Народно събрание на Република България/Facebook)

Депутаты Народного собрания Болгарии проголосовали за помощь Украине, в том числе военно-техническую.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает BGNES.

За проголосовали 200 депутатов, против — 16, воздержался один.

Среди одобренных мер:

постоянная поддержка членства Украины в ЕС;

помощь украинским беженцам вплоть до момента, когда они смогут вернуться на родину;

организация экспорта украинского зерна в Варну;

укрепление энергетического сотрудничества;

ремонт украинской военной техники на военных предприятиях Болгарии;

продолжение поставок на Украину гуманитарной помощи, в частности медикаментов, одежды и продуктов питания.

Видео дня

«Ответственные решения требуют мужества. Будущее наших детей обязывает нас проявить это мужество, быть решительными и сплоченными. Только решительными действиями мы сможем начать процесс примирения», — сказал Мустафа Карадайи из партии MRF.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.