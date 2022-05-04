В том числе военно-технической. Парламент Болгарии поддержал предоставление помощи Украине
Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине (Фото:Народно събрание на Република България/Facebook)
Депутаты Народного собрания Болгарии проголосовали за помощь Украине, в том числе военно-техническую.
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Об этом сообщает BGNES.
За проголосовали 200 депутатов, против — 16, воздержался один.
Среди одобренных мер:
- постоянная поддержка членства Украины в ЕС;
- помощь украинским беженцам вплоть до момента, когда они смогут вернуться на родину;
- организация экспорта украинского зерна в Варну;
- укрепление энергетического сотрудничества;
- ремонт украинской военной техники на военных предприятиях Болгарии;
- продолжение поставок на Украину гуманитарной помощи, в частности медикаментов, одежды и продуктов питания.
«Ответственные решения требуют мужества. Будущее наших детей обязывает нас проявить это мужество, быть решительными и сплоченными. Только решительными действиями мы сможем начать процесс примирения», — сказал Мустафа Карадайи из партии MRF.
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