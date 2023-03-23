Болгария хочет расширить производство снарядов, чтобы пополнить запасы других стран
Румен Радев (Фото:Скриншот видео bTv)
Болгария не участвует в соглашении по поставкам снарядов в Украину, но работает над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов образца НАТО.
Об этом сообщает bTV Новините со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева.
«Болгария работает с Еврокомиссией, чтобы в нашу оборонную промышленность были сделаны серьезные инвестиции, чтобы возможности наших предприятий по выпуску различных вооружений были расширены», — заявил президент.
По его словам, Болгария намерена внедрить технологии производства 155 мм снарядов по стандартам НАТО.
«Только 17 стран, плюс Норвегия, заключили соглашение по совместным поставкам боеприпасов в Украину, однако Болгарии там нет. Мы готовы поставлять снаряды странам, желающим пополнить свои запасы», — добавил Радев.
Страны Евросоюза 20 марта договорились закупить 1 млн боеприпасов для Украины.
По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.
Министры обороны стран ЕС во время неформальной встречи в Стокгольме 7−8 марта поддержали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать 1 млрд евро из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. Боррель заявил, что еще 1 млрд евро можно использовать для совместной закупки снарядов.