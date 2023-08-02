Болгария передаст Украине около ста бронетранспортеров уже осенью — депутат болгарского парламента 2 августа, 17:01 В начале сентября болгарский парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ ста БТРов (Фото:sapviktor / pixabay)

Болгария отправит в Украину около ста болгарских бронетранспортеров уже в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает Liga со ссылкой на одного из инициаторов проекта, депутата парламента Болгарии Ивайло Мирчева.

По его словам, в начале сентября болгарский парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ ста БТРов, после чего техника будет отправлена в Украину.

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Мирчев подчеркнул, что эта техника никогда не использовалась, а некоторые из этих БТРов технически неисправны.

«Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание», — утверждал депутат.

13 июля Мирчев сообщал о намерении Болгарии предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска в 1980-х.



21 июля парламент Болгарии поддержал идею увеличения военно-технической помощи для Украины, в рамках которой передаст 100 бронемашин из резерва МВД своей страны.