Болгария предоставила Украине 100 бронетранспортеров 14 июля, 15:00 Флаг Болгарии (Фото:Викимедиа)

Болгария передала Украине пакет военной помощи, куда вошли 100 бронетранспортеров. Пакет стал первым официальным решением помочь Киеву тяжелой техникой, сообщает Euractiv.

Отмечается, что бронетехника, предоставленная Украине из запасов болгарской полиции, в основном включает транспортные машины пехоты.

Депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев отметил, что бронетранспортеры были закуплены 40 лет назад для осуществления так называемого процесса возрождения — попытки тоталитарного режима ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен.

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«Это бронированная военная техника, закупленная во время Возрождения и никогда не использовалась. В то же время это создает расходы на хранение и обслуживание», — сказал депутат.

«Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника была для них полезной», — добавил он.

О решении по бронетехнике было объявлено лишь через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

Сообщается, что военная помощь Болгарии до этого была секретной, но неофициально сообщалось, что страна передавала Украине боеприпасы.

13 июля депутат из партии Демократическая Болгария Ивайл Мирчев сообщал о намерении Болгарии предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.