Болгария предоставила Украине 100 бронетранспортеров
Флаг Болгарии (Фото:Викимедиа)
Болгария передала Украине пакет военной помощи, куда вошли 100 бронетранспортеров. Пакет стал первым официальным решением помочь Киеву тяжелой техникой, сообщает Euractiv.
Отмечается, что бронетехника, предоставленная Украине из запасов болгарской полиции, в основном включает транспортные машины пехоты.
Депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев отметил, что бронетранспортеры были закуплены 40 лет назад для осуществления так называемого процесса возрождения — попытки тоталитарного режима ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен.
«Это бронированная военная техника, закупленная во время Возрождения и никогда не использовалась. В то же время это создает расходы на хранение и обслуживание», — сказал депутат.
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«Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника была для них полезной», — добавил он.
О решении по бронетехнике было объявлено лишь через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.
Сообщается, что военная помощь Болгарии до этого была секретной, но неофициально сообщалось, что страна передавала Украине боеприпасы.
13 июля депутат из партии Демократическая Болгария Ивайл Мирчев сообщал о намерении Болгарии предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.