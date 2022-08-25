Отказали агрессору. Болгария не будет экстрадировать в РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине 25 августа, 17:49 Алчин был освобожден из-под стражи (Фото:www.svobodnaevropa.bg)

В Болгарии суд отказал в экстрадиции россиянина Алексея Алчина в РФ, ранее он сжег свой паспорт в знак протеста против войны.

Об этом сообщает Свободна Европа

Суд указал, что существует риск ухудшения положения мужчины из-за его политических убеждений, а также нарушения его прав в случае его передачи властям страны-агрессора.

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Россия попросила Болгарию экстрадировать россиянина по старому обвинению в уклонении от уплаты налогов, но его защита заявила, что обвинение было политически мотивировано.

До того, как Россия потребовала его экстрадиции, Алчин участвовал в акции протеста против российского вторжения в Украину и сжег свой российский паспорт в знак протеста против войны.

Алчин был освобожден из-под стражи, где находился с начала августа. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

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