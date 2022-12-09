Болгария утвердила объемы первой военной помощи Украине: в списке есть боеприпасы и легкое вооружение, но нет самолетов 9 декабря, 15:57 Болгария впервые с начала войны РФ против Украины передаст Киеву военную помощь (Фото:Mikhail | luxkstn/Unsplash)

В пятницу, 9 декабря, парламент Болгарии окончательно одобрил предоставление военной помощи Украине. Это произошло впервые с начала вторжения России в Украину.

Как сообщает dnevnik.bg, такое решение поддержали 148 болгарских депутатов, еще 46 выступили против, один воздержался.

Список оружия, которое Болгария отправит в Украину, является конфиденциальным. По словам министра экономики Николы Стоянова, помощь будет включать легкое вооружение и некоторые боеприпасы.

Видео дня

В то же время, Болгария отказалась передать Киеву боевые самолеты и зенитные комплексы С-300, в которых Украина нуждается больше всего.

Читайте также: Палата представителей США поддержала рекордный оборонный бюджет с 800 млн долларов для Украины

В проекте решения также говорится, что в дополнение к военной технике София разрешает участие военнослужащих вооруженных сил Болгарии в миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине.

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов объяснил отказ Софии передавать Украине самолеты. В эфире телеканала Nova TV он сказал, что Болгария не может позволить себе отправить свои зенитные ракетные системы российского производства или истребители МИГ-19 и СУ-25 по рациональным причинам, пишет Reuters.

«Мой подход консервативен, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или СУ-25», — пояснил болгарский министр.

3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Более чем через месяц ее одобрил парламент.

СМИ сообщали, что из Болгарии в Украину будет отправляться оружие девятью большими американскими самолетами типа Boeing C-17. В перечне есть артиллерийские орудия, средства обороны, снаряды и боеприпасы.



