Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения 16 декабря, 17:41 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

В пятницу, 16 декабря, парламент Болгарии проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

За такое решение проголосовали 166 депутатов, против — 48.

На прошлой неделе, 9 декабря, депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.

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3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Более чем через месяц ее одобрил парламент.

СМИ сообщали, что из Болгарии в Украину будет отправляться оружие девятью большими американскими самолетами типа Boeing C-17. В перечне есть артиллерийские орудия, средства обороны, снаряды и боеприпасы.