В Болгарии началась «логистическая операция» по отправке военной помощи в Украину 23 декабря, 16:35 Заседание в Болгарии (Фото:www.mod.bg)

В пятницу, 23 декабря в Болгарии стартовала логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена ​​в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Катерина Граматикова, передает пресс-служба Минобороны Болгарии.

Адмирал Ефтимов заявил о конфиденциальности и защите информации при ведении переговоров или оказании военной помощи.

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«У каждой страны свой подход с точки зрения консолидированного общественного мнения и состояния переговоров с другими странами. На данном этапе мы не считаем целесообразным раскрывать, с какими странами мы обсуждаем такую ​​информацию», — сказал он.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявлял, что с 24 февраля его страна передала помощь Украине на сумму в 243 миллиона долларов.