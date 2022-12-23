В Болгарии началась «логистическая операция» по отправке военной помощи в Украину
Заседание в Болгарии (Фото:www.mod.bg)
В пятницу, 23 декабря в Болгарии стартовала логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена в Украину.
Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Катерина Граматикова, передает пресс-служба Минобороны Болгарии.
Адмирал Ефтимов заявил о конфиденциальности и защите информации при ведении переговоров или оказании военной помощи.
«У каждой страны свой подход с точки зрения консолидированного общественного мнения и состояния переговоров с другими странами. На данном этапе мы не считаем целесообразным раскрывать, с какими странами мы обсуждаем такую информацию», — сказал он.
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявлял, что с 24 февраля его страна передала помощь Украине на сумму в 243 миллиона долларов.