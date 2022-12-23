В Болгарии началась «логистическая операция» по отправке военной помощи в Украину

23 декабря, 16:35
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Заседание в Болгарии (Фото:www.mod.bg)

Заседание в Болгарии (Фото:www.mod.bg)

В пятницу, 23 декабря в Болгарии стартовала логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена ​​в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Катерина Граматикова, передает пресс-служба Минобороны Болгарии.

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Адмирал Ефтимов заявил о конфиденциальности и защите информации при ведении переговоров или оказании военной помощи.

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«У каждой страны свой подход с точки зрения консолидированного общественного мнения и состояния переговоров с другими странами. На данном этапе мы не считаем целесообразным раскрывать, с какими странами мы обсуждаем такую ​​информацию», — сказал он.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявлял, что с 24 февраля его страна передала помощь Украине на сумму в 243 миллиона долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=z7enwxQja64&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Болгария Военная помощь Война России против Украины

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