Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства 6 июля, 17:28 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства Энергоатома, сообщает The Wall Street Journal.

В соответствии с соглашением, переговоры по которому продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской государственной атомной компании Энергоатом оборудование с недостроенной атомной электростанции Белене, стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.

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Как отмечает издание, это впервые с начала полномасштабного вторжения России, ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

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«Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, которое давно дружит с Москвой, рассматривает эту сделку, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза», — добавляет издание.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать оборонное сотрудничество.