Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое способно «переломить ход войны» — экс-министр обороны 28 марта, 10:04 Боеприпасы к гаубицам во время тренировки на немецкой военной базе в Мюнстере, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Болгария, скорее всего, продаст Украине «огромное» количество боеприпасов через посредников, что может cущественно повлиять на ход войны. Об этом заявил бывший министр обороны страны Бойко Ноев в интервью bTV, которое цитирует Euroactiv.

Как пишет издание, министерство обороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а взамен получит новые. По словам Бойко, цель такого решения состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

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«Это крупнейшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов — сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте», — подчеркнул он.

У болгарской армии есть запасы боеприпасов советского образца, необходимых ВСУ для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и т. д.

Ранее Euroactiv выяснило, что поставки оружия в Украину на миллиарды евро из Болгарии не прекратились, несмотря на официальные заявления Софии. 27 марта министр обороны Димитар Стоянов заявил, что схему по ВМЗ согласовали, только «чтобы восстановить запасы военного времени» для армии.

Издание пишет, что три дня назад болгарский президент Румен Радев объявил, что София будет продавать оружие и боеприпасы другим европейским странам при условии, что их не будут передавать Украине. Это заявление прозвучало, несмотря на декабрьское решение парламента о том, что болгарская армия будет направлять военную помощь непосредственно Киеву. Однако Радев не ветировал его, а заявил, что при временном правительстве поставок больше не будет.

Euroactiv объясняет: если боеприпасы передадут из армии на военный завод, а затем вывезут через посредников в Украину, президент и дальше сможет говорить, что Болгария не помогает Киеву.

Ранее Welt сообщала, что Болгария тайно поддерживала Киев в один из решающих периодов большой войны, развязанной Россией. По данным издания, в период с апреля по август 2022 София обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах, а также до 40% танков и авто, которые использовались для нужд украинской армии, дизтопливом.

