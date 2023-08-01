США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине, ведут переговоры с Японией — FT 1 августа, 10:42 Украина ежедневно выстреливает около 8 тыс. артиллерийских боеприпасов, подсчитали американские чиновники (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

США достигли договоренностей с Болгарией и Южной Кореей о поставках этими странами 155-мм боеприпасов Украине, а также ведут аналогичные переговоры с Японией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Таким образом Вашингтон стремится увеличить поставки Киеву крайне важных 155-мм боеприпасов, которые используются в гаубицах по всей линии фронта. По данным американских чиновников, Украина выпускает в день до 8 тысяч артиллерийских снарядов.



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О высокой скорости использования боеприпасов и возможных перебоях с поставками чиновники США знают уже несколько месяцев, пишет FT.



Параллельно с наращиваем поставок боеприпасов союзниками Вашингтон рассчитывает в течение следующих двух лет увеличить собственное производство. Источники издания в военных кругах отмечают, что США могут создать новые предприятия в Арканзасе, Айове и Канзасе, где будут загружать, собирать и паковать 155-мм снаряды.