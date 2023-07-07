В Болгарии обвал поддержки России. Что происходило за кулисами визита Зеленского в Софию и почему местное правительство тайно помогало ВСУ 7 июля, 17:09 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в здании правительства в Софии, 6 июля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS)

К Болгарии применили все известные методы российского влияния, но война против Украины запустила крах пропутинских настроений: болгары одобрили секретную помощь ВСУ и подтвердили свой европейский выбор, говорит NV болгарский политолог Евгений Дайнов.

На этой неделе президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Софию, где встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым, политиками и журналистами. О значении этого визита, военной помощи Украине и российском влиянии в болгарском политикуме и обществе NV поговорил с Евгением Дайновым, профессором политологии Нового болгарского университета, только что вернувшимся со встречи с украинским лидером.

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